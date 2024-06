TMW Radio - Piccari: "Juve e Milan hanno scelto Motta e Fonseca, che sono buoni allenatori, ma soprattutto si coordinano con la sostenibilità dei club"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale ha parlato ai microfoni di TMW Radio il direttore Marco Piccari. Queste le sue parole:

“Nella conferenza di presentazione ho visto un Conte concentrato, determinato ed equilibrato. Mi sono piaciuti i temi e sono uscite fuori cose interessanti. Vedremo poi se tutto verrà rispettato fino in fondo, ma di certo ora il presidente dovrà mettersi un po’ da parte. Se si riusciranno a seguire tutti questi presupposti si potrà farsi qualcosa di diverso.

Resto convinto del fatto che un allenatore debba dettare la linea per la costruzione di una squadra, mentre il direttore sportivo nel calcio moderno deve seguire le idee del tecnico, i grandi club fanno così. E chiaro che poi c’è uno staff che deve calcolare i vari aspetti, ma i grandi allenatori devono assumersi le proprie responsabilità in base alle possibilità della società. Per esempio adesso Juventus e Milan hanno scelto Motta e Fonseca, che sono buoni allenatori, ma soprattutto sono tecnici che si coordinano con la sostenibilità dei club.

A Napoli comunque l’errore dopo lo scudetto è stato di non prendere una figura importante importante per la panchina. Del resto tutto ricordiamo quando De Laurentiis disse che quella era una squadra che poteva essere allenata da chiunque.

Ad un certo punto, un po’ come accadde co con la Juventus qualche anno fa, c’è stato un delirio di onnipotenza. Agnelli dopo aver vinto tutto prese Pirlo in panchina, con delle modalità simili a quelle del Napoli con Garcia.

Per la Juventus comunque ora se dovessi pensare ad un acquisto punterei Calafiori più di chiunque altro.

Chiudo con l’Italia, per la quale ho sensazioni positive. La Svizzera è una buona squadra, ma non di fenomeni. Ora Spalletti deve tornare ad essere Spalletti, dato che dopo la partita con Spagna mi era sembrato un po’ perso. Negli ultimi giorni erano arrivate delle sviolinate eccessive nei suoi confronti. Comunque la gara degli ottavi e il tabellone sono alla nostra portata”.