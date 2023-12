TMW Radio - Piccari: "Se il Milan vuole essere ancora considerato il terzo incomodo per la lotta Scudetto può solo vincere a Bergamo"

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari a Maracanà, ha parlato dei temi del giorno, compreso il momento del Milan in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Atalanta: "Il Milan non può perdere altri punti, se vuole essere ancora considerato il terzo incomodo per la lotta Scudetto può solo vincere. Se l'Atalanta dovesse perdere ancora certificherebbe una stagione non favolosa. Se vinci a Bergamo manderesti un segnale forte alle altre. Milan e Napoli non possono fare sbagli perché ce le hanno tutte addosso, c'è grande traffico e meno sbagli negli scontri diretti e meglio è".