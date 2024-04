TMW RADIO - Ponciroli: "Ieri Leao ha fatto giocare il Milan in dieci"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole su Milan-Roma: “Pioli l’ha analizzata correttamente, nel primo tempo non è stata interpretata bene con la Roma che ha fatto meglio. Il Milan nel secondo tempo ha fatto di più ma ha giocato in dieci perché Leao non solo è stato imbarazzante, ma irritante. I fischi sono stati anche di tanti tifosi milanisti, è vero che la curva ha poi fatto partire un coro per lui, ma tanti tifosi erano arrabbiati per la prestazioni di Leao. È vero che veniva da un momento positivo, ma Leao ieri ha fatto giocare il Milan in dieci.

De Rossi mi è piaciuto tantissimo, l’ho osservato durante la partita e il modo in cui comunica con i suoi giocatori mi piace molto. Anche in conferenza stampa ha detto cose che non sono banali, ha in mano il gruppo e lo si capisce dalle sue uscite. Mi piace anche come spiega la tattica, ha un’idea ben precisa e sono rimasto sbalordito dalla conoscenza tattica di De Rossi. Complimenti a lui e alla Roma, anche se secondo me il Milan non è ancora fuori”.