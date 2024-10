TMW Radio - Ponciroli: “Inchiesta Curve? Non mi piace che venga fatta di tutta un’erba un fascio"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa pensi dell’inchiesta di Milano sulla criminalità nelle curve?

“Non mi piace che venga fatta di tutta un’erba un fascio, associare tutta la Curva ai criminali non mi piace. Tanti anni fa era così e non ho paura a dirlo, era un vero problema, non negli ultimi anni. Poi che ci siano frange criminali e che non dovrebbero essere nel mondo del calcio siamo tutti concordi, ma non bisogna dimenticare che senza gli ultras non esiste il calcio. Non sono criminali, quelli non c’entrano nulla col calcio. Gli ultras fanno di tutto per la loro squadra, mi dà fastidio chi dice che Inzaghi o Skriniar non dovevano rispondere a loro. Andateci voi, abbiate voi il coraggio di parlare con quei criminali. Siamo umani, non sono supereroi i calciatori o gli allenatori. Bisognerebbe avere la capacità di denunciare e parlare, sperando che non ci siano ritorsioni perché magari può finire ancora peggio. Basta pensare che siamo tutti intoccabili, non funziona così”.