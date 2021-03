TMW RADIO - Protti: "Pensavo a una lotta scudetto più ampia, invece è Inter-Milan"

L'ex attaccante Igor Protti ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Chi va in Champions League?

"Non riesco ad essere obiettivo (ride, ndr). Posso però dirvi che, paradossalmente, qualche mese fa quando l'Inter è stata l'unica squadra ad uscire dalla Champions per loro si è rivelata una fortuna. Potendosi concentrare sul campionato, si ritrovano davanti grazie ad un allenatore super motivato. Pensavo a tre-quattro squadre in lotta per lo Scudetto, ma mi sembra ridotta a loro e al Milan. Sulla Champions non mi pronuncio".