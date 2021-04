TMW RADIO - Pusceddu: "Solo il Milan ha provato a tenere il passo dell'Inter"

L'ex difensore Vittorio Pusceddu, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche del motivo che sta dietro l'allungo dell'Inter in vetta al campionato: "La Juventus. Era nata per vincere il campionato ma si sono fidati di Pirlo, che però si è rivelato inesperto. Credo sia una mossa a lungo termine, per i prossimi 2-3 anni. Certo, dopo nove Scudetti vincere il decimo sarebbe stato straordinario... Conte vince col contropiede, davanti ha una coppia d'attacco spettacolare, tra le più forti che ci sono in Europa. Tranne il Milan per un periodo nessuno ha tenuto il passo dell'Inter".