TMW Radio - Ravezzani: "La posizione del Milan in campionato non corrisponde al potenziale della squadra"

vedi letture

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Cosa di aspetta da Conceicao in campionato?

"Mi aspetto che vada meglio di Fonseca. La posizione del Milan non corrisponde al potenziale della squadra, Conceicao farà meglio ma molto dipenderà da diversi fattori, compreso il mercato. Sarà una squadra di sicuro più organizzata, 'militarizzata'. Mi aspetto un Milan che almeno rientri in lotta per il quarto posto".

Kvaratskhelia, il Napoli apre alla cessione già a gennaio:

"Lo impacchetti e lo mandi via. Ma ormai siamo così. Mi ricordo quando il Milan dovette arrendersi per far partire Kakà. Il Milan di 10 anni prima neanche avrebbe preso in considerazione l'offerta per la cessione, da quel momento il nostro calcio si è sottomesso. C'è la speranza che venga sostituito adeguatamente con qualcuno che prende di meno".

Frattesi però vale 40-45 mln, non è troppo?

"E' stato valutato 35 mln un anno e mezzo fa e non ha aumentato il suo valore. Ogni tanto gioca e fa gol, credo che 45 mln è fuori mercato e non credo ci sia qualcuno così pazzo che lo valuti così. Thuram della Juve ha fatto di più quest'anno, poi non so che caratteristiche abbia, è un incursore anomalo. Farebbe comodo a tanti ma non mi pare che si sia valorizzato all'Inter".

Derby passaggio a rischio per Motta?

"No, perché è ridotto talmente male il Torino (ride, ndr). Adesso la Juventus sembra in caduta libera, ma ha messo sotto il Milan e perde per un rigore sciagurato e un autogol clamoroso. La Juve ha dei problemi, Motta deve essere messo in discussione ma non vedo una squadra allo sbando. Prima di dire che la Juventus sia sull'orlo di un tracollo, dobbiamo analizzare la situazione".