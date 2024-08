TMW Radio - Ravezzani: "Se il Milan dovesse fare altre partite come le prime due è impossibile pensare a una conferma di Fonseca"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani: "La scelta di Chiesa è coraggiosa. Andarsi a misurare con il campionato più impegnativo del mondo dove non basta essere veloci, ma anche molto fisici. Sarebbe stato pessimo rimanere alla Juventus ad oltranza fino al parametro zero, ha fatto una cosa utile per tutti, ma rimane una scelta coraggiosa vedendo il campionato con cui dovrà confrontarsi. La Juve ha l'obbligo di giocarsela fino alla fine, poi vincerlo dipende da troppe situazioni. L'Inter per me è ancora la squadra più forte, ma la Juve ha fatto passi avanti giganteschi pur avendo una serie di incognite. Tanti giocatori non sai come funzioneranno in Italia, potrebbero essere dei crack o andare benissimo.

Penso a Douglas Luiz, Conceicao, Thuram. L'unica certezza è Koopmeiners. Emerge il fatto che Elkann ha aperto i cordoni della borsa, mi aspettavo una Juve molto meno andante sul piano di acquisti e ingaggi. La griglia è cambiata con Inter, Juve e Milan e Napoli sullo stesso livello. Se il Milan dovesse fare altre partite come le prime due è impossibile pensare a una conferma di Fonseca, anche se poi esonerarlo vuol dire sconfessare l'architrave di tutta la strategia del Milan, comprese le scelte di Ibra. Abbiamo visto cose inconcepibili, Fonseca è arrivato tra lo scetticismo generale quindi o fai subito bene o rischi di essere travolto".