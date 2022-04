TMW Radio - Repice: "La fame del Milan contro la Lazio mi ha impressionato"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, il radiocronista Rai di Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Repice ha parlato così delle prossime gare di campionato di Milan e Inter: "Chi rischia di più? Il Milan, perché la Fiorentina se la giocherà e sarà arrabbiata. E' una grande opportunità però per dare uno scossone finale. La fame del Milan mi ha però impressionato con la Lazio. Credo che l'Inter sarà arrabbiata e andrà a prendersi i punti a Udine. La Fiorentina però farà faticare il Milan. La questione psicologica può essere determinante in questo finale".