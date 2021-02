TMW RADIO - Sconcerti: "Milan? i problemi sono evidenti. Tonali non è da big"

Mario Sconcerti, intervenuto al TMW Radio, ha parlato del Milan e del periodo che stanno passando i rossoneri. Sconcerti ha detto: “Quando si perde con questa frequenza come sta facendo il Milan ultimamente, vuol dire che ci sono dei problemi. E questi problemi sono facilmente identificabili. L’assenza di Bennacer è pesante, in più c’è un assente ingiustificato che è Calhanoglu. Poi abbiamo Ibrahimovic che non sta pesando come pesava prima dato che 10 dei 14 gol che ha segnato in campionato, li ha segnati nelle prime 8 partite, e i 4 nelle seconde 15 li ha segnati in 2 partite contro Cagliari e Crotone. C’è bisogno di tornare a un’intensità diversa anche per Ibrahimovic. Calhanoglu tornerà in forma in fretta, mentre per Bennacer il problema è più lungo, senza di lui non ci sono idee. Tonali? Quando vediamo un giocatore da 7 lo valutiamo subito da 9. Poi c’è da considerare che è andato in una squadra migliore. Tonali è un giocatore molto bravo, ma semplice nel pensiero. A me sembra che vada bene per la Fiorentina. Per la Juventus aspetterei, e infatti fa la riserva di Bennacer, senza stupire”.