TMW Radio - Sconcerti: "Pioli non può continuare a sperimentare Kessie trequartista"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare dei temi di giornata il direttore Mario Sconcerti. Queste le sue parole sui problemi a centrocampo del Milan di Stefano Pioli: "Dispiace perché non può continuare a sperimentare Kessie trequartista come visto a Empoli con ottimi risultati. Sono rimasti Tonali e Krunic, credo che sia un disagio profondo per il Milan, che affronterà una partita importante. Il danno rischia di essere serio".