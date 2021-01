TMW RADIO - Stringara: "Milan-Juve? Troppe assenze per i rossoneri"

l'ex calciatore Paolo Stringare, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, per fare il punto del campionato. Stringara ha parlato anche del match fra Milan e Juventus appena giocato. Ecco le sue parole: "E' vero che il Milan ha perso con la Juve, ma gli mancava mezza squadra. Non c'è comunque ancora un padrone di questo campionato. Il Milan non è giudicabile, gli mancava mezza squadra con la Juventus. Si può parlare di rose ampie o più o meno forti, ma in questo momento, nonostante tutti si aspettino che scoppi, è il Milan che comanda giustamente. La Juve prima di ieri sera sembrava un'armata Brancaleone, ora è tornata in corsa. C'è la Roma che sta facendo bene, poi l'Atalanta. Sarà un campionato bello fino alla fine".