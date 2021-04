TMW RADIO - Stringara: "Prevedo una lotta Juve-Milan per il quarto posto"

Di Marzio: "La Juve doveva sostenere Sarri. Il DS e Nedved dovevano ricucire i rapporti: Pirlo una scelta superficiale. A rischio anche il quarto posto. Nell'Inter la svolta è stata l'inserimento di Eriksen" - Stringara: "La svolta dell'Inter è avvenuta in coppa Italia, nella gara di ritorno contro la Juve dove conte ha ritrovato gli equlibri" - Ospiti: Gianni Di Marzio, Paolo Stringara - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari

Paolo Stringara, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla lotta alla Champions in campionato, mettendo in evidenza i rischi che corre il Milan: "L'Atalanta piace tantissimo, sono contento per il Napoli e Gattuso. Senza polemiche interne poteva fare molto di più. Queste due le vedo in Champions, poi tra Juventus e Milan la sfida per il quarto posto".