TMW RADIO - Tacchinardi: "Il Milan deve stare attento, ora inizia un nuovo campionato"

Milan, mercato nullo a gennaio. Che ne pensa?

"Penso che il Milan sia in un momento delicato. Vede che l'Inter ha messo a posto qualcosa, la Juve è entrata a gamba tesa sul mercato. Comincerà un nuovo campionato ora e si trova con Ibra con problemi, ma soprattutto con un Diaz che non è in un momento importante. E non fa niente sul mercato. E' una situazione delicata. Deve stare attento, perché da ora inizia un nuovo campionato".