TMW Radio - Tesser: "Pobega tornerà al Milan, per me può giocarci. Pioli vedrà subito le sue doti"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato in maniera approfondita di Tommaso Pobega, centrocampista destinato a tornare al Milan dopo l'ultima stagione in prestito ai neroverdi: "Il ragazzo è veramente molto interessante, e al di là delle motivazioni ha delle qualità. Un ragazzo posato, che ha voglia di arrivare, non presunzione: ogni allenamento va al 100% come se fosse sempre in partita. Anzi, a volte dovevo rallentarlo io... Anche fisicamente e tecnicamente è ben dotato, per me può avere la sua prospettiva. Al Milan può giocare, l'importante è che non pensino arrivi un campione ma un ragazzo che deve crescere. Penso a Castrovilli, che dopo due anni a Cremona con me ha trovato Montella che gli ha dato fiducia nella Fiorentina. Lui può avere le stesse possibilità di fare bene in Serie A: da quello che mi risulta, tornerà sicuramente al Milan e valuterà il percorso dopo il ritiro. Pioli è molto bravo, sono contento che sia rimasto lì e saprà vedere subito le sue caratteristiche, se è già adatto per il Milan o se dovrà ancora farsi le ossa".