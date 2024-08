TMW Radio - Zazzaroni: "Fonseca rischia da quando ha firmato. Io un pregiudizio così forte su un allenatore non l’ho mai visto"

Durante il programma “Maracanà” a TMW Radio è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, per commentare vari temi.

Fonseca rischia?

“Fonseca rischia da quando ha firmato. Io un pregiudizio così forte su un allenatore non l’ho mai visto, forse solo rispetto a Rudi Garcia lo scorso anno. Per me il Milan è molto forte e credo che lui abbia fatto qualche errore dal punto di vista difensivo”.

Il Milan è da corsa scudetto?

“Il Milan in questa stagione ha una serie di alternative incredibile. Io metto Milan, Napoli e Atalanta come la Juventus. Poi ti ripeto a me il Napoli è piaciuto tantissimo. Per me Lukaku è un grandissimo centravanti e Neres lo seguo da quando era all’Ajax. In generale un grandissimo calciomercato”.

Sul Bologna?

“Per me a Bologna manca la visione. Sartori è bravissimo ma secondo me per un range medio-alto, non altissimo. Non si possono, insomma, sempre fare scommesse. Credo che a livello qualitativo, in una stagione in cui avrai altre otto gare, l’asticella si sia abbassata”.

Su Chiesa al Liverpool?

“Lui è felicissimo. Il suo sogno era la Premier League. Quando era stato avvicinato alla Roma lui aveva dichiarato di volere, in Italia, solo Inter o Milan. Ha coronato, però, davvero un suo sogno che è quello di giocare in Inghilterra. Per me ha un potenziale importante e se impara ad allenarsi con gli altri può diventare un giocatore davvero importante”.