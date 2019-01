Todibo: "Grazie Barça, ti ripagherò. Ma per ora testa al Tolosa"

Prime parole di Jean-Clair Todibo da neo giocatore del Barcellona. Questo il pensiero del francese tramite Twitter: "Sono felice di aver firmato col Barcellona un contratto che partirà a giugno 2019. E' più che un club e io sono grato per la fiducia. Sarà una nuova tappa in questo mio inizio di carriera e darò tutto per conseguire grandi obiettivi. Oggi sono un giocatore del Tolosa e sono disponibile per aiutare i miei compagni per tutto il tempo che resterò qua. Il Tolosa mi ha permesso di crescere e vivere la Ligue 1 e di questo gli sarò per sempre grato".