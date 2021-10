Tognazzi: "Ho fiducia nel Milan, a questa squadra la tensione alta fa bene"

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV soffermandosi sulla condizione di forma dei rossoneri: "L'anno scorso avere tanti giocatori infortunati purtroppo è stata una costante. Praticamente fino a dicembre prima non abbiamo avuto tutta la difesa, poi tutto il centrocampo e alla fine tutto l'attacco ma nonostante il Milan si è aggiudicato il primato di campione d'inverno. A questa squadra la tensione è alta fa bene. Quello che è stato fatto a Castillejo è stato fatto anche a Calabria precedentemente, per poi essere smentiti dai fatti. La realtà è che nonostante le accuse Castillejo è un buonissimo giocatore, che ha avuto le sue sfortune ma che ha dato dimostrazione in più di un'occasione di essere un giocatore che può fare la differenza. Questi tipi di giocatori vanno sostenuti e non massacrati. Paradossalmente al Milan questa rotazione di giocatori, a livello emotivo, fa bene e quindi a me fa ben sperare per prestazioni di alto livello. Tutti i giocatori sanno che devono entrare e fare la differenza. Io sono molto fiducioso, sapendo che recupereremo quelli che vanno recuperati. Poi adesso il Milan ha dodici giocatori in campo, il pubblico di San Siro è straordinario”