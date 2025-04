Tomori a DAZN: "Con una linea a tre posso essere un po' più aggressivo. Ma poi non conta il sistema ma l'atteggiamento che abbiamo"

vedi letture

Fikayo Tomori, centrale rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Le sue dichiarazioni:

Oggi difesa a tre… “Sappiamo bene che nelle ultime partite non abbiamo cominciato bene e abbiamo subito troppi gol. Oggi proveremo a non subire e anche a fare male agli avversari. Per me non conta il sistema, ma conta l’atteggiamento che abbiamo”.

Per te cosa cambia tra una difesa a tre e una a quattro? “Posso essere un po’ più aggressivo perché ho altri due difensori vicino, possiamo anche coprire meglio l’ampiezza del campo scivolando più velocemente e con più aggressività. Possiamo anche accorciare sui nostri avversari”.