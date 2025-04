Tomori a MTV: "Giochiamo a tre dietro ma l'idea di difendere è la stessa"

Fikayo Tomori ai microfoni di Milan TV ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. La grande novità è rappresentata dal varo della difesa a tre, che vede l'inglese assieme a Gabbia e Pavlovic dal primo minuto. Ecco le parole del giocatore:

"Il sistema non è cambiato tanto ma abbiamo un centrale in più ma l'idea di difendere è la stessa, con aggressività e compattezza. Dobbiamo dare di più, essere più aggressivi per mantenere la linea e la squadra alta".

Udinese squadra fisica

"Sappiamo bene che loro sono fisici, da quando sono arrivato sono sempre così. Dobbiamo affrontarli bene".



LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Del Giovane e Rossi.

IV UOMO: Crezzini.

VAR: Marini.

AVAR: Massa.

SERIE A, 32ª GIORNATA

Udinese - Milan (11 aprile, ore 20.45)

Venezia - Monza (12 aprile, ore 15)

Inter - Cagliari (12 aprile, ore 18)

Juventus - Lecce (12 aprile, ore 20.45)

Atalanta - Bologna (13 aprile, ore 12.30)

Hellas Verona - Genoa (13 aprile, ore 15)

Fiorentina - Parma (13 aprile, ore 15)

Como - Torino (13 aprile, ore 18)

Lazio - Roma (13 aprile, ore 20.45)

Napoli - Empoli (14 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Napoli 65

3. Atalanta 58

4. Bologna 57

5. Juventus 56

6. Lazio 55

7. Roma 53

8. Fiorentina 52

9. Milan 48

10. Torino 40

11. Udinese 40

12. Genoa 38

13. Como 33

14. Hellas Verona 31

15. Cagliari 30

16. Parma 27

17. Lecce 26

18. Empoli 24

19. Venezia 21

20. Monza 15

MARCATORI

22 reti: Retegui (Atalanta)

17 reti: Kean (Fiorentina)

14 reti: Thuram (Inter)

13 reti: Lookman (Atalanta)

11 reti: Lukaku (Napoli), Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter) e Dovbyk (Roma)