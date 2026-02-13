Tomori a Sky: "Potevamo chiudere la partita e giocare meglio. Classifica? Guardiamo a noi"

Fikayo Tomori, difensore rossonero tornato questa sera tra i titolari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara di Pisa-Milan 1-2. Le sue dichiarazioni complete.

Vittoria che pesa tantissimo? Non siete felicissimi?

"Sì certo. A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio ma i tre punti sono pesantissimi"

Allegri ha dato molta solidità alla fase difensiva: come è entrato nella vostra testa?

"Siamo più un blocco, difendiamo insieme e siamo più esigenti di non prendere gol. Siamo più solidi in generale e lavoriamo tutti insieme per non prendere gol perché sappiamo bene che abbiamo attaccanti forti: possono cambiare la partita"

Classifica: guardi in alto o guardi la quinta?

"Guardiamo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera era da vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo un'altra partita contro il Como che sarà molto difficile"

Che sensazione ti dà giocare con Modric?

"È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio. Quando gioca così e quando abbiamo bisogno di un campione, c'è sempre: oggi ha vinto la partita per noi. Siamo contenti perché è sempre un esempio"