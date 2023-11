Tomori chiaro dopo Milan-Psg: "Questo è lo spirito"

vedi letture

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha pubblicato un post su Instagram dopo la bellissima e importantissima vittoria di ieri sera contro il PSG in Champions League, scrivendo, a descrizione della foto, quanto segue: "Champions League nights at the San Siro. Questo è lo spirito. Gloria a Dio"