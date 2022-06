MilanNews.it

Fikayo Tomori, ai microfoni del The Athletic, ha parlato di una scommessa fatta con Bakatoko in caso in cui il Milan avesse vinto questo scudetto. Tomori ha detto: “Ho scommesso con Bakayoko che mi sarei tinto i capelli di biondo come lui se avessimo vinto, quindi dovrò fare anche quello”.