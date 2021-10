Tomori: "Vaccino questione individuale, non posso influenzare gli altri su questi temi"

Hanno fatto rumore in terra inglese le recenti rivelazioni di Fikayo Tomori, difensore del Milan al seguito della nazionale dei Tre Leoni, che ha ammesso come almeno cinque dei suoi compagni di ritiro non siano attualmente vaccinati contro il Covid-19. Così il difensore inglese a Metro Sport: "Per quanto mi riguarda è una questione tutta individuale quella se vaccinarsi o meno. Siamo figure pubbliche sempre al centro dell'attenzione, qualcuno magari potrà pensare: 'Se non lo fanno loro, perché dovrei io?'. Non è però il mio compito quello di influenzare le altre persone su temi di questo genere"