Tonali a DAZN: "Questa è una partita che due anni fa non avremmo portato a casa. Io e Bennacer siamo cresciuti tanto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli:

Su De Ketelaere: "Non è semplice arrivare e giocare subito. Siamo una squadra giovane, portiamo tutti dalla nostra parte, ma giocava in un altro campionato. Ha bisogno di giocare, non sta facendo male".

Sulla crescita della squadra: "Questa è una partita che due anni fa non avremmo portato a casa. A un minuto dalla fine abbiamo trovato le motivazioni giuste per andare a fare il 2-1. Siamo cresciuti tanto in questo, abbiamo sempre voglia di vincere".

Sulla rimessa del gol di Rebic: "Se aspetto e guardo dove era uscita la squadra il mister mi mangia (sorride, ndr). Ho battuto subito e ho servito Leao".

Sulla fascia di capitano: "Sono felice di questo ma avrei preferito indossarla in un altro modo, quindi non dopo tre infortuni di Calabria, Theo e Kjaer".

Sulla crescita sua e di Bennacer: "Il peso di Kessie era importante. Io e Bennacer siamo cresciuti tanto, non è facile perchè le responsabilità sono aumentate, ma dobbiamo continuare a fare bene insieme".