Tonali a Milan TV: "Abbiamo creato tanto e finalizzato poco"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha parlato a Milan TV nel post partita di Atalanta-Milan 1-1. Queste le sue dichiarazioni:

Un punto guadagnato o due persi? “La prestazione l’abbiamo vista tutti, un punto guadagnato non so se è la definizione giusta. Abbiamo fatto molto di più noi, abbiamo creato tanto e finalizzato poco. Non possiamo dire né due punti persi né un punto guadagnato”.

Ve l’aspettavate così questa partita? “Sì, l’aveva preparata così. Subire gol ha cambiato i nostri piani, nel secondo tempo siamo ripartiti da zero. Abbiamo giocato da squadra e abbiamo lottato fino all’ultimo minuto”.

Le squadre vi affrontano in modo diverso rispetto all’anno scorso? “Sicuramente, siamo i campioni d’Italia: l’obiettivo ora è batterci. Lo sappiamo, entriamo in campo con ancora più voglia dell’anno scorso”.

Sulla prossima contro il Bologna: “Magari sarà una partita diversa, ma partiamo da zero. Lottare sempre e cercare di fare il meglio possibile”.