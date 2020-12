Tonali a Sky: "Devo ancora migliorare, a centrocampo siamo tutti sullo stesso livello. Su Gattuso..."

Intervistato a Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato così del suo momento in rossonero: "Con il passaggio al Milan sono cresciuto anche di testa, uno step non semplice da compiere, ora devo migliorare ancora. Giocare con la maglia del Milan è un'emozione che non si spiega a parole, soprattutto per chi come tifa Milan già da bambino"

Sul centrocampo: "Il centrocampo del Milan è di tutti e 4. Stiamo giocando tutti tanto e non c'è un vero e proprio leader in mezzo al campo. Siamo tutti allo stesso livello".

Su Gattuso: "Non l'ho superato, il mister esagera (ride, ndr). Ha vinto tanti premi di squadra che secondo me è la cosa più difficile di tutte. Vincere Champions e Mondiale come ha fatto lui non è da tutti".