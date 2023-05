Tonali a Sky: "Il Milan deve giocare da Milan, deve tornare ad essere Diavolo. Io ci credo tanto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato così alla vigilia dell'Euroderby della semifinale di ritorno di Champions: "Bene, abbiamo avuto la forza di ripartire in Champions. Daremo di tutto per farlo anche domani dopo averlo fatto con Tottenham e Napoli".

Sulla partita: "Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%, è una partita in cui è più importante d tutto e sarà la più difficile. Partiamo sotto di due gol, ma dovremo dare il centodieci per centro".

Sulla sofferenza: "Ha fatto male prendere due gol in tre minuti e ha fatto non fare gol nel secondo tempo. Abbiamo messo un punto dopo il secondo gol".

Sul crederci: "Ci credo tanto, sarà fondamentale. Un gol può cambiare tutta la partita, che diventerà lunga. Bisogna entrare in campo concentrati e dare tutto".

Sui tifosi: "Loro ci hanno dato qualcosa in più, nei momenti belli e meno belli. Ieri ci hanno dimostrato che sono al nostro fianco, gli vogliamo bene. Siamo tutti uniti e vogliamo andare verso un'unica direzione".

Sulla testa: "La testa è libera. L'inizio è una delle cose più importanti. All'andata l'abbiamo visto, dovremo cercare di non sbagliare o provare ad iniziare forte. La testa è libera e abbiamo la forza di liberarla dopo due sconfitte. Siamo tutti uniti, non bisogna mollare di un centimetro in tutti i 90 minuti".

Cambierà la stagione: "Non posso dire di no, ha un peso elevato in confronto ad altre in partite per l'importanza che può dare ai milanisti. Non dobbiamo scendere in campo con il peso di questa partita, ma liberi da tutti i pensieri e fare la nostra partita".

Due pali consecutivi: "Mancano o il gol o la traversa. Se va male ti vengo a prendere(ride, ndr). Il Milan deve fare gol, giocare da Milan e tornare ad essere Diavolo".

Si sono invertiti anche i posti in conferenza: "Qualcosa è cambiato e qualcosa deve cambiare domani. Sarà lunga arrivarci ma bisogna cambiare".

Sull'aria che si respira a Milanello: "Come lo scorso anno, come due anni fa. Respiri l'aria di Milan, non stacchi mai. Dobbiamo essere concentrati su di noi, lavorare bene domani e oggi e uscire dal campo: "Abbiamo dato tutto".

Come passa il tempo: "Ci pensi. Il tempo passerà lento, la partita deve arrivare. Faremo passare il tempo più velocemente assieme".