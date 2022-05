Tonali: "Donnarumma mi ha scritto. Spero abbia vissuto bene questa vittoria"

MilanNews.it

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Dazn poco prima della parata cittadina di lunedì. Ecco le sue dichirazioni integrali:

Su Donnarumma: “Mi ha scritto, ci sentiamo spesso anche perché ci vediamo spesso in nazionale. Io spero che abbia vissuto bene questa vittoria. Sono felice per lui per il fatto che sia andato in una realtà diversa dal Milan, ma che gli ha dato la possibilità di vincere qualcosa d’importante e subito. Qui, come sappiamo tutti, c’era un percorso da fare e lo stiamo facendo come si è visto da quando sono arrivati Pioli e Ibra, mattoncino dopo mattoncino. Un portiere forte come lui deve pensare a divertirsi e a nient’altro”.