Tonali e l'addio al Milan: "Al giorno d'oggi i giocatori non scelgono le destinazioni. Ho parlato tanto con chi ama il Milan prima di decidere"

È già arrivato il momento del ritorno di Sandro Tonali nel San Siro milanista. Il centrocampista italiano del Newcastle, infatti, è presente in conferenza stampa a San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Saresti rimasto al Milan se fosse dipeso da te?

"È difficile che un giocatore chieda un trasferimento in una squadra precisa, al giorno d'oggi è impossibile che un giocatore decida di andare al Real o al Barcellona, ma ci sono 1000 motivi. Dal momento in cui ho ricevuto l'offerta del Newcastle sono stato felice. Ho dato tanto al Milan. Ne ho parlato con le persone che mi hanno voluto bene e che me ne vogliono ancora oggi. Ho parlato tantissimo per fare questa scelta con gente che ama il Milan. Non mi sono svegliato la mattina e ho deciso di fare questo trasferimento".