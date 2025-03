Tonali post primo anno rossonero: "Non volevo lasciare il Milan"

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Cronache di spogliatoio. Questa l’anteprima della versione integrale, che uscirà nelle prossime ore. Il centrocampista ha parlato tanto anche di Milan, dei suoi anni in rossonero e del suo addio.

Sulla consapevolezza tra prima e seconda stagione al Milan: "A fine stagione ci siamo qualificati in Champions e ho detto: “Basta, adesso devo giocare”, perché avevo fatto 37 partite, ma mai nessuna che ti faceva dire “Caz*o, che partita che ha fatto Tonali!”. Dal secondo anno è cambiato un po' tutto. Sono andato in vacanza, ho fatto una vacanza un po' particolare perché non sapevamo ancora se il Milan mi avrebbe riscattato o meno. Sono rimasto a Brescia, sul lago, trascorrendo ogni giorno a guardare il telefono per 20 giorni, c’era quell'aria pesante".

Sul secondo anno di Milan: "Non volevo lasciare il Milan. E quella cosa lì mi pesava molto. Ci hanno chiamato e ci hanno detto: “Ok, però bisogna rinunciare, bisogna parlare”. Credo che il momento di difficoltà me lo sono tolto nelle prime due partite della seconda stagione, che erano un po' un dentro o fuori. Della serie: o sei cambiato oppure ti releghiamo a quello che eri prima».