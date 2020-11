TOP 100 TMW - Kessie al 9° posto: "E' riuscito a diventare un centrocampista totale"

La redazione di Tuttomercatoweb.com, prendendo in esame tutte le valutazioni delle prime sette giornate di campionato, ha stilato una top 100 della Serie A tra i calciatori ad aver disputato almeno quattro gare. Al nono posto troviamo Franck Kessie, autore di un avvio stagionale importante, in linea come la seconda parte dello scorso campionato.

Al nono posto troviamo Franck Kessié

Ci ha messo un po' per trasformare le potenzialità in qualità. Per diventare quel calciatore in prospettiva devastante che tutti intravedevano in un vero centrocampista totale. Ma alla fine ci è riuscito, e adesso il Milan se ne gode i frutti ed è pronto anche ad adeguargli il contratto.

Merito suo ma anche di Stefano Pioli, che l'ha spostato dieci metri più indietro per fargli fare dieci passi in avanti. Con Bennacer l'intesa è ideale: l'ivoriano è una diga davanti alla difesa molto utile anche quando c'è da impostare l'azione. Senza, in tutto questo, perdere la sua dote principale, ovvero la capacità di inserirsi in area avversaria senza palla e fare gol: in questo campionato è già a quota due reti realizzate.

I numeri di Kessié in questo avvio di stagione

Serie A

7 presenze, 2 gol e un assist vincente. 556 minuti giocati.

Europa League

3 presenze, 165 minuti giocati.

I voti di TMW in campionato

Milan-Bologna 6.5

Crotone-Milan 7

Milan-Spezia 6.5

Inter-Milan 6

Milan-Roma 6.5

Udinese-Milan 7

Milan-Hellas Verona 7

Media voto: 6.64: