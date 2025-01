TOP NEWS del 21 gennaio - Il piano per Gimenez. Verso Girona: la probabile e Pulisic

vedi letture

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le top news più importanti di oggi, martedì 21 gennaio 2025:

- MN - Milan-Gimenez, il piano dei rossoneri per provarci già a gennaio: i dettagli: CLICCA QUI

- Conceiçao su Pulisic: "Sarà in ritiro con noi, vediamo domani mattina come va l'allenamento. Ma non voglio correre nessun rischio": CLICCA QUI

- Sky - Milan, oggi contatti con l'entourage di Gimenez. Domani importante per capire eventuale fattibilità: CLICCA QUI

- Probabile formazione Milan: coppia Gabbia-Pavlovic, c'è Musah esterno: CLICCA QUI