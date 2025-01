Conceiçao su Pulisic: "Sarà in ritiro con noi, vediamo domani mattina come va l'allenamento. Ma non voglio correre nessun rischio"

In merito alle condizioni di Christian Pulisic e al possibile arrivo di Kyle Walker al Milan, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Pulisic ci sarà domani? Ha parlato tanto di fame in questi giorni: un giocatore come Walker può portare mentalità vincente al Milan?

"Christian rimane con noi, abbiamo allenamento domattina, vediamo come starà. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o per due mesi. Può andare in panchina ma è meglio non rischiare. Ma sta con noi in ritiro. Dopo, sulle altre cose: la partita di domani è la cosa più importante".

