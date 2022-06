Torino, in difesa partirà il solo Bremer: il punto

MilanNews.it

Gleison Bremer sembra destinato a lasciare il Torino per un top club europeo. Verrà sostituito, la società sta valutando diversi profili per scegliere il più idoneo. Quando la cessione del brasiliano sarà un fatto compiuto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il dt Vagnati riceverà dal presidente Cairo il via libera per chiudere l’acquisto di un rimpiazzo all’altezza. Intanto sono rimasti e non figurano sul mercato gli altri cinque componenti di una difesa che ha dato a Juric grosse soddisfazioni: Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Zima. Nessuno di loro ha manifestato l’intenzione di andarsene, per nessuno di loro la società sta allacciando trattative.