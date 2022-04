Torino, pressing continuo dei compagni su Belotti: tutti vogliono che resti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Toro, inteso come squadra, vuole Andrea Belotti. I compagni in particolare stanno facendo il possibile per mettere pressione al capitano per convincerlo a prolungare il contratto con il club. Un pressing vero e proprio, rivela Tuttosport, anche perché fino ad ora Belotti non ha mai escluso la possibilità di rimanere in granata. Nelle scorse settimane ha anzi fatto presente che deciderà soltanto a fine stagione il proprio percorso, dopo aver valutato le intenzioni del club.