Tosto: "Gattuso ha il Milan nel sangue, se deve attaccare al muro qualcuno lo fa senza problemi"

Vittorio Tosto, ex di Napoli, Samp e Fiorentina, ha parlato a TMW di vari temi. A partire dalla lite Gattuso Bakayoko, che poi si sono chiariti oggi. Tosto, calabrese come Gattuso e suo compagno di squadra nella Salernitana, spiega: "Lo avrà guardato negli occhi e lo avrà... aggredito. Con Rino se si sbaglia atteggiamento e non si capisce l'importanza del momento è un bel problema: lui se deve attaccare qualcuno al muro lo fa senza problemi. Non si mettono gli interessi personali davanti al club. Rino è un vincente e ha il Milan nel sangue. La squadra può ambire al quarto posto, può fare nove punti nelle ultime tre partite".