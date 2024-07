Tournée Milan: caos Sportfive, vende diritti a Dazn e Sportitalia senza esclusiva

Le prossime amichevoli del Milan potrebbero innescare uno scontro sui diritti televisivi in Italia. L'agenzia di marketing sportivo tedesca, Sportifive, ha già venuto i diritti della tournée americana del Diavolo alla piattaforma streaming DAZN, ma non in maniera esclusiva stando ai colleghi di Calcio&Finanza.

Questo ha fatto sì che successivamente l'agenzia tedesca rivendesse i diritti in chiaro di queste partita anche a Sportitalia, emittente diretta da Michele Criscitiello e i cui programmi sono visibili in chiaro al canale 60 del digitale terrestre.

Una situazione, questa, piuttosto delicata, che mette ora Sportfive difronte a due diverse strade: o far cadere la collaborazione con Sportitalia cocedendo i diritti in esclusiva a DAZN, aprendo contestualmente una causa da almeno 3 milioni di euro con l'emittente di Criscitiello, o non lasciare l'esclusiva alla nota piattaforma streaming.

Una soluzione andrà sicurametne trovata, ed anche nel minor tempo possibile, anche perché la prima partita di questa tournée americana del Milan è in programma nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio.