Tragedia in Nigeria dopo lo spareggio Mondiale: muore medico FIFA

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Una vera e propria tragedia quella successa ieri in Nigeria dopo lo spareggio mondiale tra la Nazionale di Victor Osimhen e il Ghana, che ha staccato il pass per la fase finale grazie alla regola del gol in trasferta. Un medico FIFA addetto all'antidoping è morto in seguito ai disordini scoppiati dopo la partita, con le indagini che sono ancora in corso per chiarire l'accaduto. Dopo l'eliminazione la delusione dei tifosi nigeriani si è tramutata in folle violenza e lo Stadio Nazionale di Abuja è stato preso d’assalto. Nel caos ha perso la vita Joseph Kabungo, un medico zambiano addetto l’antidoping. Sel caos ha perso la vita Joseph Kabungo, un medico zambiano addetto l’antidoping: secondo numerose testimonianze, la vittima sarebbe stata aggredita e calpestata dalla folla; secondo altri gli sarebbe stato fatale un arresto cardiaco dopo lo spavento.