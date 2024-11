Tre gol per tre partite consecutive in Champions, non succedeva dall'era Sacchi

vedi letture

Per la prima volta in Champions League, il Milan ha realizzato almeno tre gol per tre partite consecutive; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1989 quando i rossoneri battevano il Real Madrid in semifnale dell'edizione 1988/89 per 5-0, poi lo Steaua Bucarest in finale per 4-0 e infine il 4-0 all'HJK Helsinki nell'andata dei sedicesimi di finale dell'edizione 1989/90.

Di seguito il tabellino di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League:

SLOVAN BRATISLAVA - MILAN 1-3

RETI: 21' Pulisic, 24' Barseghyan, 68' Rafa Leao, 71' Abraham, 88' Marcelli.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet (76' Marcelli); Blackman, Kucka (76' Tolic), Savvidis (90' Mak), Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko (66' Ihnatenko). A disp. Trnovsky, Hrdina, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (74' Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana (76' Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (75' Loftus-Cheek), Okafor (46' Rafa Leao); Abraham (84' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Thiaw, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Chukwueze, Calabria e Tomori. Espulso Tolic al 90' per somma di ammonizioni.