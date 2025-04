Trevisani duro con Conceiçao: "Una boiata preferire Joao Felix a Leao"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Fantacalcio TV, ha commentato così l'esclusione di Rafael Leao a Napoli, con Sergio Conceiçao che gli ha preferito Joao Felix: "Una società che permette ad un allenatore di far giocare un prestito che non merita al posto di un tuo tesserato che ha un contratto, che merita e che è meglio è una società completamente assente che permette agli allenatori di essere liberi di sbagliare. Questo succede perchè le società funzionano dall'alto, poi c'è allenatore e poi i giocatori.

Qui non stiamo parlando di Thiaw o Tomori, che per me è un altro scandalo gigante, ma quando arrivi a mettere sullo stesso piano, anzi metti davanti uno che vale 2 rispetto ad uno che vale 9, non stai facendo più una valutazione di campo giusta o sbagliata che sia in base alla tua percezione, ma stai facendo una boiata. Il Milan, tutte le sante volte, quando entra Leao migliora il punteggio. A Napoli il secondo tempo è finito 1-0 per il Milan".