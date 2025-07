Trevisani: "La morale da Theo no. Quello che dice Theo è vero, ma non lo deve dire lui: è come se quello che sbaglia dice all'altro che sbaglia che ha sbagliato"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sull'addio di Theo Hernandez al Milan: "Theo è, secondo me, nel suo prime un terzino sinistro più forte al mondo. Quando Theo è dritto, sereno, ambizioso, centrato, può fare quello che vuole. È inarrivabile. Se fosse finito in mano a Luis Enrique e non a Fonseca, magari sarebbe diventato più forte di Nuno Mendes. Ma questa è una gigantesca aggravante. Errori dentro e fuori dal campo. Questa cosa non si può considerare. Como e Al-Hilal sono squadre molto ambiziose, ma sono il Como e l'Al-Hilal; l'Atletico Madrid ti ha preferito Ruggeri. Ripeto: ti ha preferito Ruggeri. Ti devi fare un sacco di domande.

L'andare via per l'ambizione che tu hai è tutto vero, ma non lo deve dire Theo. Quello che dice Theo è vero, ma non lo deve dire Theo. C'è un errore di persona, non di opinione. È come se quello che sbaglia dice all'altro che sbaglia che ha sbagliato. Theo ha partecipato tantissimo alle cose che non vanno bene nel Milan. Lui va in Arabia da disperato: al Como non sei voluto andare, in Arabia sono arrivati con 20 milioni di euro per convincerti. La morale no".