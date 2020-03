Trevisani: "Leao è un giocatore molto forte che il Milan non deve scartare"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Riccardo Trevisani, celebre telecronista, ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Io pensavo che dopo l'ammonizione di Ibrahimovic nella gara d'andata con la Juventus ci sarebbe stato un po' di spazio per Leao in queste gare ma tra rinvii e situazione varie, il portoghese non ha trovato spazio. Leao è un giocatore molto forte, seppur discontinuo e giovane ma se fossi il Milan è un calciatore che non scarterei affatto con Ibra, senza Ibra o al fianco di Ibrahimovic. Può essere un giocatore che può fare anche rifiutare Rebic, insomma non è un giocatore a cui chiuderei la porta"