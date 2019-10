Trevisani: "Mi aspetto un Milan di Pioli simile a quello di Gattuso"

Riccardo Trevisani ha parlato su Sky Sport 24 del Milan di Pioli e delle possibili scelte del nuovo allenatore rossonero: "Leão andrebbe centralizzato, mi sembra molto molto forte e affamato. Deve essere centrale in un Milan piatto, poi vedremo se il Milan di Pioli sarà piatto come quello di Giampaolo. Sicuramente credo che Leão troverà spazio come potrebbe trovarlo Rebic. Mi aspetto un Milan di Pioli come il Milan di Gattuso, e siccome io stimavo molto il Milan di Gattuso penso che il Milan di Pioli crescerà tanto rispetto al Milan di Giampaolo. Se devo scegliere un modulo 4-3-3 tutta la vita, perché restituisce Suso alla sua posizione naturale, perché c'è Rebic che può stare a sinistra e perché poi il posto di centravanti se lo giocheranno Leão e Piatek".