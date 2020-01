Trevisani: "Milan, ecco quattro giocatori da cui ripartire"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato così del Milan su Sky Sport 24: "Da chi ripartire? Scegliendo uno per reparto direi Donnarumma, Theo Hernandez, Bennacer, Rafael Leão. Ho escluso Romagnoli perché Theo ha fatto molto meglio di quanto ci si aspettasse. Donnarumma ha fatto egregiamente fino ad ora. Theo ha fatto più di quanto gli veniva richiesto. Bennacer si è preso la leadership a centrocampo. Ripartire da Ibrahimovic era scontato, Leao l'ho messo perché pur essendo un giocatore totalmente incompleto è uno dei pochi che vedo, quando maturerà e si completerà, capace di poter fare la differenza e giocare anche in quello che era il Milan 10 anni fa. Madre natura gli ha dato tante cose, non una grande centralità sul campo, sulla testa, ma dal punto di vista tecnico e della personalità ne ha. Quando è entrato Ibra con la Sampdoria, molti sono andati in affanno, lui quasi se ne abbeverava, lo ignorava. Leao è il classico "protégée", può crescere alla sua ombra e prendere il meglio da lui, che ora gli mancano".