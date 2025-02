Trevisani: "Nel Milan solo Leao prende 4,5. Perché Conceiçao lo ha fatto diventare la riserva di Joao Felix?"

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così del Milan:

Sul doppio giallo a Theo Hernandez contro il Feyenoord: "Nel calcio di oggi se rimani in dieci sei morto ormai. Alcuni allenatori, come Inzaghi, tendono per questo a sostiuire i giocatori ammoniti. In una partita fondamentale come Milan-Feyenoord forse doveva farlo anche Conceiçao con Theo Hernandez. In questo panorama arbitrale poi, dopo aver visto il rigore dato contro l'Atalanta, era un rischio tenerlo in campo".

Sulla squadra rossonera: "Questo Milan più forte di quello dello scudetto? Più forte tecnicamente può darsi, ma ridammi Tonali, Kessie, quel Bennacer, quel Leao, quel Maignan, la personaltà di Giroud. Le quattro punte? I risultati non stanno arrivando e la scelta è di mettere le quattro punte senza Fofana in mezzo al campo. Secondo me siamo nel metaverso del pallone".

Su Leao: "C'è sempre un tema che riguarda Leao che è sempre il più bistrattato da allenatore, società e giornali. Nel Milan solo Leao prende 4,5. A Torino si è procurato un rigore, ha giocato 45' e ha preso 4,5. Gli altri prendono 5,5 senza fare nulla. Perchè Conceiçao prende un leader come Leao e lo fa diventare la riserva di Joao Felix che non ha fatto finora una partita meglio di Leao? E' una cosa che non può succedere".