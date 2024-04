Trevisani punzecchia Theo: "Colpire con un ginocchio l'avversario in bocca, e far finta che non è successo, non è bello"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto in merito ai più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul tanto discusso contatto di gioco fra Theo Hernandez ed Almqvist. Queste le sue dichiarazioni.

"Theo Hernandez era forse arrabbiato perché all'andata quando lui era a terra il Lecce aveva fatto gol, era in trans agonistica, non lo so. So che colpire con un ginocchio l'avversario in bocca, e far finta che non è successo, non è bello. Che stai vincendo 2 a 0 è ancora meno bello, perché dall'altra parte invece il Lecce che stava perdendo, ad un certo punto sull'infortunio di Calabria ha fermato il gioco a possesso di palla col capitano a terra che non poteva fare la diagonale difensiva. Il Lecce perdendo si è fermato, il Milan vincendo, no il Milan, Theo Hernandez vincendo non si è fermato. Non l'ho trovata una cosa bella".