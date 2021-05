Trevisani: "Rebic è forte, può fare tutti i ruoli. Caratterialmente è particolare"

Riccardo Trevisani ha rilasciato queste dichiarazioni a SkySport24 su Ante Rebic: "Si parla tanto del suo ruolo, ma l'ultimo Milan ci dice che potrebbe giocare anche due due punte. Per me Rebic è una seconda punta, è forte a fare tutto. Sa segnare in ogni modo. Caratterialmente è particolare, è diverso da tutti, ma io lo vorrei sempre nella mia squadra uno come il croato".