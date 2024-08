Trevisani: "Saelemaekers mi ha fatto impazzire. Non ha sbagliato un pallone"

Nel post partita su Canale 5 di Milan-Monza 3-1 Riccardo Trevisani, in telecronaca per il match, ha raccontato quello che è stato il suo migliore in campo:

“Saelemaekers mi ha fatto impazzire. Ha fatto un gol in rabona che è difficile già da pensare, non ha sbagliato un pallone ed era sempre con un’idea interessante. Si era capito che piace molto a Fonseca, credo che alla fine rimarrà. Ha tanti ruoli da coprire in campo”.