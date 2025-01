Triplo dubbio a centrocampo ma Bennacer è in vantaggio

Oggi la sfida tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e in programma alle ore 20 italiane, è anche un'occasione per vedere all'opera per la prima volta sulla panchina rossonera Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha avuto pochi allenamenti ma ha fatto di tutto per conoscere la squadra, organizzando sessioni aggiuntive laddove possibile per arrivare preparati all'appuntamento odierno.

Nonostante i diversi infortunati, all'allenatore lusitano rimane qualche dubbio di formazione. In difesa ha sciolto il ballottaggio e schiererà Fikayo Tomori, sacrificando Gabbia in panchina. A centrocampo invece, dove potrebbe vedersi una linea a tre, accanto a Reijnders e Fofana dovrebbe esserci spazio per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è in vantaggio su Musah e Loftus-Cheek, recuperati in tempo per la gara. Conceicao ha fatto intendere che nessuno dei tre ha i 90 minuti: quindi qualunque sarà la scelta finale c'è da aspettarsi in ogni caso un ricambio a gara in corso.